「関西財界セミナー」を終え、記者会見する関経連の松本正義会長＝6日午後、京都市左京区関西企業の経営者が集まる「関西財界セミナー」は6日、京都市で2日間の日程を終え閉幕した。大阪・関西万博後も人や投資を呼び込む環境を整備し、国内外での発信を強化する方針を確認。万博会場の人工島・夢洲（大阪市此花区）を含む市内の再開発を観光活性化につなげることも共有した。関西経済連合会の松本正義会長は万博後の成長に向