日本―オーストリアシングルス第1試合でプレーする綿貫陽介＝有明コロシアム男子テニスの国別対抗戦デビス杯の予選1回戦、日本―オーストリアが6日、東京・有明コロシアムで開幕し、日本はシングルス2試合で1勝1敗となった。第1試合で世界ランキング166位の綿貫陽介（SBCメディカルグループ）は世界135位のゼバスティアン・オフナーに6―3、6―4でストレート勝ちした。第2試合では108位の望月慎太郎（木下グループ）が170位