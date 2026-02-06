「関東地区選手権・Ｇ１」（６日、多摩川）佐藤翼（３７）＝埼玉・１０５期・Ａ１＝が初日１２Ｒ「ウェイキードリーム戦」を快勝。通算９９９勝目をマークした。２コースから１Ｍを鋭く差してイン桐生順平（埼玉）の懐に食らい付き、２Ｍは先マイ。外マイ全速で逆転を狙った桐生を振り切り１着ゴールを決めた。仕上がりには「２Ｍはうまくいったけど、１Ｍは違和感。行き足も桐生さんの方が良さそう。中上…いや、中堅かな