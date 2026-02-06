NHKは6日、「NHKMUSICSPECIAL中島みゆきオールタイム・リクエスト」を3月21日午後8時から放送すると発表した。同番組は歌手中島みゆき（73）が“DJ”を務める音楽番組。2018年を最後に本格的なDJを行うことはなかったが、久しぶりのDJ姿をテレビで披露する。視聴者から中島の曲のリクエストとその曲にまつわる思い出やエピソードを募集。人々の人生に寄り添ってきた名曲の数々を目で楽しみ、中島のおしゃべりを耳で堪能で