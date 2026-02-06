ソフトバンクのドラフト５位・高橋隆慶内野手＝ＪＲ東日本＝が６日、Ａ組の練習に参加した。宮崎キャンプは第２クール初日を迎え、この日からＡ組に合流。新人では最速でＡ組に入り、小久保監督も見つめる中で打撃練習を行った。突然だった。休養日だった５日の夕方、「これからご飯に行こうかな、と思って部屋にいたら、２軍のマネージャーの方から電話がかかってきて。『明日からＡ組参加ね』と言われました」。本人は「Ａに