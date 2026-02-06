石川県白山市の白峰地区で6日、恒例の「雪だるままつり」が開かれました。白銀の世界に現れた年に一度の情緒あふれる風景とは…小さなロウソクの灯りに照らされる手作りの雪だるま。淡い光に浮かび上がる集落の風景が、冬の風物詩となっています。霊峰・白山のふもと標高約500メートルにある集落、白峰地区には約300世帯が暮らしています。雪だるまを作る大学生は：Q. これは何を作っている？「これはクマです。リアルなもの