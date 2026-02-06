東京Ｖの城福浩監督（６４）が６日、Ｊ１での開幕戦初勝利に意欲を示した。１６年ぶりにＪ１に復帰した２４年から２年連続開幕戦を国立で迎えたが、いずれも黒星発進。昨季は１７位と苦戦しただけに、本拠地・味スタで迎える８日の水戸戦に向けて、「味スタでやるのもＪ１になって初めてですし、しっかり勝ち点３を取っていいスタートをサポーターと一緒に切りたい」と闘志を燃やした。戦いながら成長も求める。百年構想リーグ