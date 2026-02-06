大雪資料 中国地方整備局とネクスコ西日本は、大雪のため、2月8日から一部の道路や高速道路を通行止めにする可能性があると発表しました。 岡山県内を走る道路で通行止めの可能性があるのは、国道53号（奈義町関本～鳥取県智頭町野原、8日午前10時ごろから）と中国道（新見IC～庄原IC、8日午前9時ごろから）、岡山道（岡山JCT～北房JCT、8日12時ごろから）です。（2月6日午後3時現在） 発表によりま