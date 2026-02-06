水不足が深刻です。愛知県東三河地方の水瓶の宇連ダムは、貯水率が5.3%にまで落ち込んでいます。 【写真を見る】平年50%超の貯水率が5.3%に… 愛知･新城市の宇連ダム さらなる節水対策強化の可能性も 豊川用水 “深刻な水不足” （豊川用水総合管理所 上野英二副所長）「普段であれば木々がある所まで、夏場や梅雨の時は水があるが、随分下がってしまった」 水不足が続く新城市の宇連ダムでは、きょう現地説明会が行われました