ボートレース多摩川のG1「第71回関東地区選手権」が6日、開幕した。宮之原輝紀（28＝東京）が初日の好枠デーで2、1着。G1復帰を猛アピールした。「伸び寄りにペラを叩いて伸びは◎。その分、出足やターン回りはまだだけど冷えて回転が上がれば。もう少しバランスを取りたい」と好感触を得た。24年9月のG1津周年の優勝戦でフライング。1年間のG1、G2選出除外の罰則を課され、今節が1年3カ月ぶりのG1。昨年の“潜伏期間”は年