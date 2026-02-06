日本取引所が公表した先物手口情報によると、2月6日の夜間取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。 ◯ABNクリアリン証券 限月取引高(立会内) 日経225先物 3月限 13055( 12886) 6月限53(53) TOPIX先物 3月限9821(9821) 日経225ミニ 2月限8185(8185) 3月限272738(272738