日本取引所が公表したオプション手口情報によると、6日の日中取引における日経225プットオプション（期近2026年2月限・SQ 2月8日）の売買動向は以下の通り。 ◯5万3250円プット 取引高(立会内) ABNクリアリン証券 135( 116) モルガンMUFG証券 100( 100) BNPパリバ証券 12(12) ゴールドマン証券 7( 7)