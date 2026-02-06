ファイントゥデイは2月10日、「ウーノ オールインワンシャンプー」「ウーノ 薬用スカルプエッセンス」(いずれもオープン価格)をamazonで先行発売する。2月26日より、全国で順次展開する。「ウーノ オールインワンシャンプー」「ウーノ 薬用スカルプエッセンス」(いずれもオープン価格)○男性特有の、頭髪に対する「ガシガシ」悪習慣におい、フケやかゆみ、頭皮のベタつき、スタイリング剤の残り、など男性に多くみられがちな頭髪悩