ÆàÎÉ¶¥ÎØ£Ç£³¡Ö³«Àß£·£µ¼þÇ¯µ­Ç°½ÕÆü¾ÞÁèÇÆÀï¡×¤Ï£¶Æü¡¢£²ÆüÌÜ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£Ã«Æâ·òÂÀ¡Ê£²£µ¡áµþÅÔ¡Ë¤¬¶áµ¦¤ÎÀè¿Ø¤òÌ³¤á¤ëµÞÀèË¯¤È¤·¤Æ¡¢Æ»¤òÀÚ¤ê³«¤¤¤Æ¤¤¤¯¡£ºòÇ¯£¹·î£Óµé¤Ø¡£ÆÃ¾º¸å¤Î°ìÈ¯ÌÜ¤¬ÅöÃÏ¤ÇÂåÂØ³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¸þÆüÄ®µ­Ç°¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤Î»þ¤Î½à·è¤Ï»³ÅÄµ×ÆÁ¡½°ðÀîæÆ¤ÎÁ°¤Ç¶î¤±¤Æ¡¢£·Ãå¡£º£²ó¤³¤½¡¢·è¾¡¤ÎÀÚÉä¤ò¤Ä¤«¤ß¼è¤ë¡£¡Ö¼«Ê¬¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤À½ÐÃÙ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¡×ºòÇ¯¤Î¥ä¥ó¥°¥°¥é¥ó¥×¥ê¤òÀ©¤·¤¿ÃæÀÐÌ«¤òÉ®Æ¬¤Ë£±£²£µ´ü¤Ï°ïºà¤Ð