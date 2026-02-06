EGO-WRAPPIN’が3月より、春の恒例ホールツアー＜HALL LOTTA LOVE 〜ホールに溢れる愛を〜＞を開催する。同ツアーの追加公演が発表された。ホール会場での響きにこだわって行われてきた恒例ワンマンライブ＜HALL LOTTA LOVE 〜ホールに溢れる愛を〜＞の2026年は、初開催となる盛岡や金沢などを含む全8公演のうち、4月25日の昭和女子大学 人見記念講堂公演のチケットが即日SOLD OUTした。これを受けて決定した追加公演が、4月14日に