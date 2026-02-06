キタニタツヤが、BABYMETALをフィーチャリングに迎えた新曲「かすかなはな」のCDを3月11日に発売することを発表した。「かすかなはな」は、テレ東系他にて放送開始中のTVアニメ『地獄楽』第二期オープニングテーマとなっている。今回は完全生産限定盤、通常盤の2形態による発売で、LPサイズの完全生産限定盤のジャケットは、今作のために画眉丸と結の二人の姿が特別に描き下ろしたものだ。また、店舗別購入特典も解禁された。絵柄