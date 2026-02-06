陰陽座が、3月18日に発売するライヴアルバム『吟澪灑舞』（読み：ぎんれいさいぶ）のジャケット写真を公開した。本作は、2025年9月に開催された＜陰陽座ツアー2025『吟澪』＞の内容を収録している。＜陰陽座ツアー2025『吟澪』＞は、2年半ぶりとなるオリジナルアルバム『吟澪御前』を引っ提げて、9月11日に神奈川・横浜で開催されたKT Zepp Yokohama公演を皮切りに福岡・大阪・名古屋・東京・仙台・札幌と、計7都市を巡回した。ラ