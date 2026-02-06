◆男子テニス▽デビス杯予選１回戦対オーストリア（６日、東京・有明コロシアム綿貫陽介（ＳＢＣメディアカルグループ）はオーストリアＮＯ１のセバスティアン・オフナーに勝利すると、ようやく自分をたたえるようにガッツポーズを繰り出した。「本当にうれしい」。第１セットは自分のサービスゲームを１度も落とさず。第２セットは０−２から４ゲームを連取して勝利をたぐり寄せた。１８年の対ボスニア・ヘルツェゴビナ戦で