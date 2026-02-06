緑仙が、1stフルアルバム『僕の一部始終』を4月15日に発売することを発表した。新曲6曲を含めた全13曲収録で、緑仙の音楽的軌跡を辿る記念碑的1枚となる。アルバムにはオリジナルTVアニメ『ネクロノミ子のコズミックホラーショウ』オープニング主題歌「確証論」をはじめ、あだち充『H2』×緑仙でコラボレーションした「青春の向こうへ」、緑仙×ヒトリエでコラボレーションした「sleep sheep syndrome (feat. ヒトリエ)」、2026年4