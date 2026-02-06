青山テルマ × SoulJaが、「THE FIRST TAKE」に初登場した。第638回の今回披露されたのは、2008年にリリースされ、着うたフル(R)で史上初となる200万ダウンロードを超えるヒットを記録したラブソング「そばにいるね」だ。遠く離れた恋人への想いを切なくも温かく描き、リリースから約20年が経った今も多くのリスナーの心に寄り添い続ける本楽曲を、「THE FIRST TAKE」のためだけのリアレンジバージョンでパフォーマンスする。