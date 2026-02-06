◆ミラノ・コルティナ五輪▽フィギュアスケート団体（６日、イタリア・ミラノ）フィギュアスケートが団体からスタート。アイスダンスのリズムダンス（ＲＤ）が行われ、五輪初出場の「うたまさ」こと吉田唄菜、森田真沙也（木下アカデミー）組は６８・６４点だった。「うたまさ」が団体で初の金メダルを狙う日本の先陣を切った。昨季世界選手権は２２位。男女シングル、そしてペアと世界のトップを渡り合う種目の中で、チー