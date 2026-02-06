フットサル日本代表はフットサルアジアカップで開催国インドネシアに敗れたフットサル日本代表は2月5日、インドネシアのジャカルタで開催されているAFCフットサルアジアカップ（アジア杯）で、開催国のインドネシアと対戦して延長戦の末に3-5で敗れた。他国は2028年のフットサル・ワールドカップ（W杯）予選を兼ねた大会への強化を主眼に置き、若手を多く起用したなか、今シーズン限りで現役引退を表明しているFP吉川智貴を代表