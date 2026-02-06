山形県内は7日から冬型の気圧配置となり、衆院選投票日の8日は、ところによって大雪となる恐れがあります。こうしたなか小国町では6日午後、投票所の準備作業が急ピッチで進められていました。山形地方気象台によりますと県内は7日から週明けの9日ごろにかけ雪の降るところが多い見通しで、8日を中心に大雪となる恐れがあります。小国町の投票所では6日午後、町の職員たちが記載台や投票箱の設置作業に追われていました。投票管理