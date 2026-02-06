プルマン東京田町の「JUNCTION」に、五感で味わう「桜アフタヌーンティー2026」が登場。桜に包まれる午後のティータイムは、都心でお花見気分を味わうご褒美時間です☆ プルマン東京田町「JUNCTION」桜アフタヌーンティー2026  提供期間：2026年3月1日 (日)〜4月30日 (木)提供開始時間：14:30 〜（最終入店 16:00）料金：・2時間制 1人 8,000円(税込)／ドリンク L.O 30分前・3時間制 1人 8,500円(税込)／ドリンク L