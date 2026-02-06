イタリア・コルティナダンペッツォで五輪マークと写真に納まる人たち＝6日（共同）【ミラノ共同】第25回冬季オリンピック・ミラノ・コルティナ大会は6日午後8時（日本時間7日午前4時）からミラノのジュゼッペ・メアッツァ競技場（通称サンシーロ）で開会式が行われ、17日間の大会が開幕。地球温暖化やコスト増大の課題に直面する雪と氷の祭典は持続可能性を追求し、四つのエリアに会場を分散して広域で開催される。選手121人の