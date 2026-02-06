国際オリンピック委員会（IOC）の本部＝2025年10月、スイス・ローザンヌ（共同）【ミラノ共同】英BBC放送（電子版）は6日までに、ミラノ冬季五輪に個人資格の中立選手として出場する13人のロシア勢のうち、フィギュアスケート男子のピョートル・グメニクら4選手に、ウクライナ侵攻を支持する活動とのつながりがあるとの疑惑を報じた。グメニクはウクライナから制裁を受けている人物から指導を受けてきたという。BBCによると、