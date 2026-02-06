ロブスターを「伊勢海老」、韓国産を「鳥羽産」と表記。三重県の業者に県が措置命令です。 【写真を見る】ロブスターを“伊勢海老” 韓国産を“鳥羽産”と表記 ｢外国産の伊勢海老という認識だった｣ 保健所への通報で発覚 伊勢志摩みやげセンター王将 景品表示法違反に基づく措置命令が出されたのは、鳥羽市の食品会社「サコウ食品」です。 三重県によりますと「サコウ食品」は2020年からの5年間、自社が運営