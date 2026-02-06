【漫画】本編を読む誰でも一度は「理想の恋」というものを頭の中で思い描いたことがあるだろう。ドラマやマンガのようなロマンチックな恋を夢見て、いつか自分にも訪れるかもしれない幸せを想像する。だが『憧れのイケメン先輩が、束縛クズ男に豹変しました』（うみこ/KADOKAWA）は、そんな甘い幻想が一転、恐怖と幻滅へと変わることを赤裸々に描いた物語だ。主人公のユミは恋愛経験がほとんどない。社内で一目置かれるイケメ