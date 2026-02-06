熊本地震で被災した熊本県大津町の教会で、キャンドルのあたたかな光が灯されています。「キャンドルナイト」と題したこの催しは、熊本地震から10年の節目を迎える今年、熊本市にある堤写真館が初めて開催しています。 「森の教会」は、熊本地震でゲストハウス側が全壊し、再建までに、およそ4年を費やしました。点灯式では、大津町少年少女合唱団によるオープニングセレモニーのあと教会の鐘が鳴り、およそ2000個