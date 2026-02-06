依頼者の女性に性的関係を求めたなどとして、第二東京弁護士会は６日、同会所属の馬奈木厳太郎（まなぎいずたろう）弁護士（５０）を業務停止３か月の懲戒処分にした。発表によると、馬奈木弁護士は２０２１〜２２年、民事訴訟の依頼人の女性に対し、ＬＩＮＥで性的関係を求めるメッセージを送信。馬奈木弁護士が訴訟の手続きについて女性の意向に応じない態度を示すなどしたため、女性は本意ではなかったものの性行為に応じた