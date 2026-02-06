2026年1月に、プレジデントオンラインで反響の大きかった人気記事ベスト3をお送りします。歴史部門の第1位は――。▼第1位愛子さまは豊臣家の子孫である…7人の子を産み秀吉の血脈を今につなげたもうひとりの｢北政所｣▼第2位浅野家は寧々と秀吉の結婚で成り上がったのに…関ヶ原で豊臣を裏切った甥の幸長が家康からもらった｢褒美｣▼第3位弟･秀長がいたから秀吉は天下人になれたのに…豊臣兄弟の蜜月関係を終わらせた"決定的