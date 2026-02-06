幼少期に映画で憧れたロサンゼルス。夢の場所で吐露したのは、「焦ってないと言って強がってるのかもしれない」という本音だった――。7日に放送される日本テレビ系番組『Google Pixel presents ANOTHER SKY』(毎週土曜23:00〜)では、MC今田耕司と堀田真由も驚いた、ゆりやんレトリィバァの“初めての表情”が映し出される。ゆりやんレトリィバァ訪れたのは、現地のコメディクラブ。かつて賞レースで引く手数多だったゆりやんが、