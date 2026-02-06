NECは2月6日、徳島県、電脳交通、きんときタクシーと共同で、徳島県鳴門市西部を中心とするエリアで自動運転タクシーの実証運行を開始した。既存のタクシー配車と自動運転技術を組み合わせた運行管理モデルの有効性を検証する。実証期間は3月31日まで。実証運行で使用する自動運転タクシー○実証の概要今回の実証では、道路運送車両法に基づく自動運転レベル2での運行を実施する。ドライバーが車両に乗車し、常に手動への切り替え