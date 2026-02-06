NNNは読売新聞と衆議院選挙の世論調査を行い、独自の取材も加えて福岡の小選挙区の終盤情勢を分析しました。多くの選挙区で、自民党の候補が優位に戦いを進めています。 福岡1区です。候補者は画面左から届け出順となっています。高市首相を支える首相補佐官の井上さんは、自民支持層の8割半ばを固めたほか、幅広い年代から支持を集め、優位に立っています。中道の丸尾さんは、中道支持層の9割を固め井上さんを追う展開です。参