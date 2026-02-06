◆ミラノ・コルティナ五輪フィギュアスケート第１日（６日、ミラノ・アイススケートアリーナ）開会式を前に、フィギュアスケートが団体から開幕。７日に行われる男子ショートプログラム（ＳＰ）に出場する選手が発表され、日本はエースの鍵山優真（オリエンタルバイオ・中京大）がエントリーされた。ライバルの米国は、世界王者のマリニンが名を連ねた。マリニンは、ＳＰの冒頭でクワッドアクセル（４回転半ジャンプ）―