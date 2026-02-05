髪のパサつきや広がりが気になる人に朗報♡ロレアル パリから、貯水セラミド*1配合の新ヘアミルク「エクストラオーディナリー オイル モイストミルク」が登場します。夜のケアで内側からうるおいを補給し、朝にはオイルで仕上げるだけで、インナードライ髪もまとまりツヤめく髪に。自分史上最高の髪を目指す人にぴったりの新アイテムです♪ 髪内部までうるおう貯水セラミド*1配合 「ロレアル パリ エク