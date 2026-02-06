相模原市の特別養護老人ホームで、入所者の首を絞めるなどしてけがをさせたとして、元職員の男が逮捕されました。【映像】連行される容疑者小峰慎吾容疑者（41）は、1月、相模原市にある特別養護老人ホームで入所する女性（89）の首を絞めるなどして、全治3週間のけがをさせた疑いがもたれています。警察によりますと、小峰容疑者は当時、この施設の職員で、食事の準備をしている時に女性とトラブルになり、2人きりの際に犯