日本テレビ系「踊る！さんま御殿！！」が３日、『浪人を乗り越えた有名人』をテーマに放送された。元日本テレビでフリーに転身した羽鳥慎一アナウンサーは、一浪し、私大の難関として知られる早稲田大学政経学部に合格した。「浪人したんで、とにかく偏差値が一番高いところに行こうって（思った）」と志望したことを説明。「とにかく勉強しました。寝る時間以外は。ご飯、お風呂、トイレ以外は全部、勉強しました」と壮絶な