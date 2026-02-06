SNSで運び役を募集し、営利目的で液体大麻をタイから密輸しようとしたなどとして、男ら3人が逮捕されました。【映像】連行される容疑者職業不詳の高橋雄也容疑者（37）は、去年6月、仲間と共謀し、タイから福岡空港に向かう航空機に液体大麻およそ4.8キロが入ったスーツケースを持ち込み、営利目的で密輸しようとした疑いがもたれています。また、運び役をSNSで募集して高橋容疑者にあっせんしたとして、リクルーター役の男