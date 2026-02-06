◇ミラノ・コルティナ冬季五輪フィギュアスケート団体（2026年2月6日ミラノ・アイススケートアリーナ）ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート団体が6日から始まった。8日（日本時間9日）まで3日間の合計ポイントで争う。初日の6日は、アイスダンスのリズムダンス（RD）からスタート。日本は団体要員の吉田唄菜、森田真沙也組（木下アカデミー）が登場する。1番手は中国の組。中継したテレビ朝日系列では、町田樹