プルデンシャル生命保険のロゴ外資系プルデンシャル生命保険は6日、得丸博充社長が10日午前に記者会見を開くと発表した。営業社員らが顧客から多額の金銭をだまし取るなどした不正に関し、信頼回復に向けた「強い決意を改めて説明する」としている。プルデンシャル生命を巡っては「ライフプランナー」と呼ばれる営業社員ら100人以上が、架空の投資話などで顧客から計約31億円を不正に受け取っていたことが明らかになった。ガバ