コメの平均販売価格が2週間ぶりに値上がりしました。引き続き4000円台の高値となっています。【映像】店頭に並ぶコメ農林水産省が発表した、全国のスーパーおよそ1000店舗で販売された2月1日までの1週間のコメの平均価格は5キロあたり4194円で、前の週と比べて6円値上がりしました。4000円台は去年9月以降、22週連続です。販売された数量に占める銘柄米の比率が前の週より2ポイント増え、平均価格を押し上げました。同時に発