三菱が新型「“15人乗り”商用ワンボックス」発表！三菱は2026年2月6日、新型商用ワンボックス車「ヴァーサ バン」の販売をフィリピン市場において開始したと発表しました。一体どのようなモデルなのでしょうか。【画像】超カッコいい！ これが三菱の「新型“15人乗り”商用バン」です！（59枚）今回投入された新型ヴァーサ バンは、送迎バスや人員輸送など幅広い商用利用を想定したモデル。最大の特徴は、5列シートを備え