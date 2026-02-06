俳優の芳根京子が自身のInstagramを更新し、「2026年 第50回エランドール賞」を受賞したことを報告した。 参考：『めおと日和』芳根京子のエランドール賞を祝福和久井映見との“なつ美＆郁子”写真も 投稿された写真は全10枚。細いストラップのブラックキャミソールワンピースに身を包んだ芳根が、さまざまな表情やポーズで授賞式の余韻を伝えている。スカートの裾にはシースル