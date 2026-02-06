グローバルボーイズグループ“TREASURE（トレジャー）”とサンリオキャラクターユニット“はぴだんぶい”がコラボした「TREASURE×HAPIDANBUI CAFE」が、2月12日（木）から東京・渋谷で、2月19日（木）から大阪・大阪市で、期間限定オープンする。【写真】TREASUREの魅力が詰まった各種特典も！カフェの詳細■お互いの6周年を記念今回実施されるのは、今年お互いにデビュー6周年を迎えるTREASUREとはぴだんぶいがタッグを組