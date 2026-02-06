楽天の新外国人、ロアンシー・コントレラス投手（26）が6日、沖縄・金武町の1軍キャンプで初めてブルペン入り。変化球を交えて33球を投げ「初めて投げたけど、全然良かった」とうなずいた。NPB球への対応についても「ちょっと小さく感じるが、キャッチボールやブルペンで調整できている」。打席に入るなど、間近で新助っ人の投球を見た三木監督も「初めてにしてはボールが非常に強くて、まず良かった」と評価した。