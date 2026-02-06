国会議事堂第51回衆院選は8日に投開票を迎える。選挙戦は最終盤となり、与野党党首らは6日、接戦区で追い込みを図った。高市早苗首相（自民党総裁）は農業が盛んな地方を回り、最新技術を活用して農家の生産性を高める政策の推進を訴えた。中道改革連合の野田佳彦共同代表は首都圏に注力し、派閥裏金事件など「政治とカネ」問題への自民の対応が不十分だと追及した。首相は栃木県那須塩原市で街頭演説し、農家が生産性を高める