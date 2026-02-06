６日の東京外国為替市場の円相場は午後５時、前日（午後５時）比２３銭円高・ドル安の１ドル＝１５６円８８〜９０銭で大方の取引を終えた。対ユーロでは、３９銭円高・ユーロ安の１ユーロ＝１８４円９８銭〜１８５円０２銭で大方の取引を終えた。