WBC日本代表のサポートメンバーに選ばれた西武・隅田知一郎投手（26）がライブBP（実戦形式の打撃練習）に登板した。WBC台湾代表の林安可外野手（28、リン・アンコー）とカナリオ外野手（25）と対戦。打者2人に対して34球を投げ、初球で林安可のバットを折るなど、キャンプで意識しているという直球の威力を発揮した。隅田は「ファウルも取れたし、コースに投げきって見逃しも取れた。まぁ良かったです」と振り返った。