巨人・阿部監督が６日、ランチ特打で打撃投手として「登板」した。泉口、リチャードを相手にスローボールなどを交えながら計８７球を投じた。阿部監督は「気持ちよく打たせないように」とガチモード。緩急を巧みに使い分けて泉口に４５球、リチャードに４２球を投げ込んだ。途中、山なりのカーブが、大柄なリチャードが突き出した臀部（でんぶ）に直撃するハプニングも発生。リチャードは「乱闘に行こうと思ったんですけど、さ